(geniş haber) Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı

Özden ATİK / İstanbul,()

KIZI Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı.

2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı. Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı özel hastane adına avukatları ve davalı Ceren Hindistan avukatlarıyla katıldı. Hastane avukatı Ece Deniz Torun, Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın böbrek tümörü tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanırken davalı Hindistan'ın tedavi sürecini bitirerek hastaneden ayrıldığını, çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduklarını, bu yönde karar verilmesini talep etti.

HİNDİSTAN'IN AVUKATI: "DURUŞMALAR GİZLİ YAPILSIN"

Ceren Hindistan'ın avukatı Can Özede ise çocuğun tedavisi uygulandığı sırada hastanede enfeksiyon kaptığını, ayrıca ciddi ishal olduğunu ölümcül durum karşısında annenin yasal haklarını kullanarak çocuğunu hastaneden çıkardığını, çocuğun tedavisine devam edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi. Avukat Özede, duruşmaların gizli yapılması talebinde de bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Hindistan'ın avukatlarının talebi üzerine gizlilik kararı aldı. Davanın baba Ümit Aslan'a ihbarına karar verilerek duruşma ertelendi.

CEREN HİNDİSTAN'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: ÇOCUK SAĞLIKLIDIR VE DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ YAPILMAKTADIR

Duruşma sonrasında Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut, davada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "Açıkçası gizlilik kararına uymayan kişi veya kurumlar hakkında her tür yasal yollara başvuracağız. Yayın yasağı da koyduk. Bu konuyu şöyle özetleyelim, bizim müvekkilimiz Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuğun sağlık durumu bir ay önce hastane raporuyla tespit edilmiş durumdadır. Çocuğun kemoterapiye veya radyoterapiye hiçbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Görülecek olan davada zaten ayrıntılarıyla işlenecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Bugün 'Yeniden tedaviye başladı gibi bir haber var', bu mevzubahis değildir. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi. Ceren Hindistan ise kendisine soru yöneltmek isteyen basın mensuplarından hızla uzaklaşarak "Böyle yaptığınız sürece size hiçbir açıklamada bulunmayacağım" dedi.

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