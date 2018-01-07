(Geniş haber) - Büyük usta Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim AKTÜRK - Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ - Hasan YILDIRIM - Murat SOLAK / İSTANBUL, () TÜRK sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra sanatçılar ve çok sayıda seveni katıldı. Tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu, tabutun üzerine kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dua etti.

HAMDİ ALKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Cami avlusuna gazetecilere konuşan sanatçı Hamdi Alkan, "Beraber çalışmıştık, çok üzgünüm. Kitapları karıştırırken 'Oğlum Hamdi Alkan'a' diye Münir Özkul Tiyatrosu kitabı imzalamıştı.Oyunun da adı 'Bana çiçek yollama'. Buradaki sevgi, güzellik, ona her şeyi yolladı. Çok yalnız kalıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BÜYÜĞÜMÜZ, USTAMIZ"

Sanatçı Demet Akbağ da "Çok sevdiğimiz büyüğümüz, ustamız. Hem iyi bir oyuncu hem herkesin sevdiği biriydi. Ben kendisiyle iki oyun oynama şansını bulabildim. İki yıl üst üste aynı sahneyi paylaştık. O yüzden kendimi sadece böyle avutabiliyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR USTAMIZI KAYBETTİK"

Oyuncu Salih Kalyon ise "Münir ağabey hepimizin hocası. Türk sinemasının, tiyatrosunun ustası. Biz onları görerek, oyuncu olmaya, tiyatrocu olmaya karar verdik. Büyük bir ustamızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMUZ HEP ONUNLA GEÇTİ"

Tiyatrocu Süheyl Uygur, "Son görevimizi yapmaya geldik. Ustayı kaybettik. Baba dostuydu. Çocukluğumuz hep onunla geçti. Çok güzel hatıralarımız var" dedi.

Selami Şahin ," Çok önemli bir insanı kaybettik. Sinema dünyasında bir tarih. Onun yeri dolmaz. Tanrı'dan dileğimiz mekanı cennet olsun. Her şey bir varmış, bir yokmuş" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Münir Özkul'un cenazesi, "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" sloganlarıyla defnedilmek üzere Bakırköy Mezarlığı'na getirildi. Burada Özkul'un cenazesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş alkışlarla karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu, karanfillerle süslendi. Duayen sanatçının cenazesi dualarla defnedildi.

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