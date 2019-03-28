(Geniş haber) Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor 

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ı arama çalışmaları sürüyor. 6 gündür kayıp olan Duman'nın cep telefonunun son sinyalinin alındığı yer olan Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar Arda Duman'ın cep telefonunun son sinyalinin alındığı Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve AKUT'un yanı sıra Jandarma, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde-Arama Kurtarma Külübü(YUDAK), Boğaziçi Üniversitesi Oryantiring Külübü ve Sarıyer Belediyesi ekipleri de katıldı.

ARAMALARDA HELİKOPTER VE DRONE'DA KULLANILIYOR

Çalışmalar kapsamında Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter ve AKUT ekiplerine ait drone da bölgeyi havadan taradı.

EN SON BELGRAD ORMANINDAKİ TUVALETİ KULLANMIŞ

Öte yandan kaybolan Arda Duman'ın son olarak Belgrad Ormanı'nın Neşetsuyu bölgesinde bulunan tuvalete İstanbul Kartını kullanarak girdiği belirlendi.

ÇALIŞMALARA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILIYOR

Çalışmalar kapsamında arama kurtarma köpeği Melo'ya Arda Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Melo ile iz takibi yapan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



"AFAD VE AKUT'TAN 40 KİŞİLİK BİR EKİP ARAZİDE ARAMA YAPIYOR"

Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT denetleme kurulu üyesi Mahmut Çelik, son durum hakkında bilgi verdi. Çelik, "Dün akşam 16.00 sıralarında bize ihbar geldi. Saat 18.00 gibi çalışmalar başladık. İlk olarak polis ekipleri ve bizim Eskişehir'den gelen köpekli ekibimiz devreye girdi. Onların iz takibi üzerine belirlediği noktalara arama ekiplerini gönderdik. Sabaha kadar arama yaptık. Bugün de aramalar devam ediyor. Şu anda AFAD ve AKUT'tan 40 kişilik bir ekip arazide arama yapıyor. Belirlediğimiz riskli bölgeleri arıyorlar. O aramaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonra belirlediğimiz alanlarda aramalara devam edeceğiz" dedi.

Çalışmaların akşam ve gece saatlerinde de devam edeceği, yarın ise Belgrad Ormanı'ndaki gölde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin arama yapacağı öğrenildi.

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