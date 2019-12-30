(Geniş Haber)Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Veysel TİMDU/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde spor salonunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle ilkokulun bahçesine uçtu. İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir...
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Veysel TİMDU/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde spor salonunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle ilkokulun bahçesine uçtu.
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Yıldız Tabya Sokağı'nda bulunan Büyükşehir İlkokulunun yanındaki spor salonunun çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle okulun bahçesine uçtu. O sırada bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda bulunan tehlikeli parçaları sökerek kontrolü bir şekilde aşağıya attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken spor salonunda hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)
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