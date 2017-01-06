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(Geniş haber) - Beşiktaş'taki terör saldırısı: 10 şüpheliye tutuklama talebi

  Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ'ta 46 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş-Bursaspor...

(Geniş haber) - Beşiktaş'taki terör saldırısı: 10 şüpheliye tutuklama talebi

 

Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ'ta 46 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maç sonrasında çevik kuvvet polisine yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan 6 savcının sorguladığı şüphelilerden 10'u tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüphelinin adli kontrol talebiyle serbest bırakılması talep edilirken; bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

"ARACIN TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAĞINI BİLİYORDU"

Savcılık soruşturmasında, şüphelilerden Tufan B.'nin terör eyleminde kullanılan bombalı aracı temin eden kişi olduğu, terör örgütünden kendisiyle irtibata geçen kişilerden eylemde kullanılmak üzere araç almak üzere 22 bin TL aldığı, aracı 17 bin TL'ye Tuzla'dan satın aldığı ve eylemde kullanılması için teröristlere verdiği tespit edildi.

10 KİŞİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Tufan B.'nin aracı temin ettiği ve terör eyleminde kullanılacağını bildiği gerekçesiyle "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasını talep etti. Diğer 9 şüphelinin de Tufan B. ile irtibatlı oldukları belirtilen yazıda, şüphelilerin ayrıca terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklanmaları istendi. 10 şüphelinin Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları devam ediyor.

 

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