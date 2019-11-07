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(Geniş haber) Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız

Sibel BİTECİK-Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye...

GENEL 07.11.2019, 13:28
(Geniş haber) Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız

Sibel BİTECİK-Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun istiyorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok memnun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bundan sonraki projeler için. İnşallah bundan sonraki projelere daha güzel projelere milletimizle el ele atma konusunda gayretimiz ve çabamız olacak. Milletimizin teveccühü de çok motive etti" dedi,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyada yoğun ilgi gören ve 11 Kasım'da saat 11.11'de gerçekleşecek olan fidan dikme etkinliğine yönelik düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pakdemirli, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini duyurdu.
Pakdemirli projeye ilişkin, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun istiyorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok memnun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bundan sonraki projeler için. İnşallah bundan sonraki projelere daha güzel projelere milletimizle el ele atma konusunda gayretimiz ve çabamız olacak. Milletimizin teveccühü de çok motive etti" dedi.

"11 KASIM'IN MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLAN EDİLDİĞİNİ DE DUYURMAK İSTERİM"
Bakan Pakdemirli, "Kampanyaya başladığımızda inanılmaz bir ilgi ve taleple karşılaştık. Böylesi bir talebi, toplumsal mutabakatı Cumhuriyet tarihinde çok az yaşamışızdır. Ayrıca bir müjdeyle de başlamak isterim. Cumhurbaşkanımız tarafından bundan sonra her yıl 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini de duyurmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımın fikridir bu. Milli ağaçlandırma günü olarak da ayrı bir gün ilan edilmiş olması bu konuya başta bizzat kendisi olması çok büyük bir önem verdiğinin göstergesidir diye düşünüyorum. Milletin de teveccühüne kendisi de böyle bir armağanla cevap vermek istedi ben de Cumhurbaşkanımıza sizler aracılığı ile hem kendimin hem de milletimin sonsuz teşekkürlerini iletmek isterim" diye konuştu.

"HERKESİ SAHALARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Pakdemirli, "11 Milyon fidanı dikerken vatandaşlarımızda cep telefonları ile bunların fotoğraflarını bizlere iletecekler. Bunları yaparken de dünyanın en büyük online dijital fotoğraf albümüne sahip olmuş olacağız. Bu fotoğrafları da Guinness'e de tescil ettireceğiz. Herkesi sahalarda görmek istiyoruz. Herkese sen de geleceğe nefes ol diyoruz" şeklinde konuştu.

"11 MİLYON FİDANI SAHİPLENDİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"
Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"gelecegenefes.com diye bir site açtık. Çok kısa bir zaman içerisinde site ulaşılamaz hale geldi. Bir an sitemiz hacklendi dedik. Sonrasında anladık ki o kadar yoğunluk var ki site kaldırmadı. İnanılmaz bir teveccüh oldu sitemize ve 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Hedefimiz de 11 Kasım'a birkaç gün kala 11 milyonu sahiplendirmekti. Bugün itibariyle 13 milyona ulaştık. 11 milyonda da kesmedik. 9 milyonu aşkın kişi, bireysel sertifika aldı ama 13 milyonu aşkın sahiplenme var. Dünyaya örnek olacak bir bilinçleneme kampanyası oldu. Kampanyamızın hemen ardında bu ve buna benzer kampanyaların başlatıldığını görmek son derece mutlu ediyor. Çünkü Türkiye önemli bir konuda öncü olmuş oldu.
Gönülden destek verdiniz, kanaat önderlerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ama öncelikle milletimizin her bir bireyine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifette iltifata tabi. Türkiye'nin geleceği için atacağımız her adım için arkamızda kenetlenecek halkımız ve milletimiz var."

"FİDANLARIN MALİYETİ KABACA 3 LİRA "
Toplantıya katılan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, fidanların maliyetine yönelik soruya, "Dikimde kullanılacak fidanların maliyeti 2 lira. Dikim maliyeti ve diğerleri ile kabaca 3 lira diyebiliriz. 13 milyonla da çarptığımız zaman 35 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Hepsi yerli ve milli kaynaklardan tedarik ediliyor. Hepsi de Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi fidanlıklarından temin ediliyor. Dışarıdan alınan bir fidan yok. İhtiyaç olursa dışarıdan alırız ama şu an için bir ihtiyaç yok" diye yanıt verdi.
(FOTOĞRAF)
 

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