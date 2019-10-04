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(Geniş haber) Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi
BAĞCILAR'da bir site inşaatında vinç devrildi. Yük transferi sırasında devrilen vinç kamyonunun sürücüsü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu...
GENEL 04.10.2019, 10:42
BAĞCILAR'da bir site inşaatında vinç devrildi. Yük transferi sırasında devrilen vinç kamyonunun sürücüsü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir site inşaatında sabah saatlerinde meydana geldi. Vinç taşıyan bir kamyon şantiye alanında yük transferi yaparken devrildi. İddiaya göre vincin bir tarafında bulunan sabitleme ayaklarının açılmadığı ve dengesini kaybeden vincin yan yattığı öğrenildi. Yüküyle beraber yan yatan vincin kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine hemen itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve işçilerin ortak çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye erleri tarafından yaralı halde ambulansa götürülen sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir site inşaatında sabah saatlerinde meydana geldi. Vinç taşıyan bir kamyon şantiye alanında yük transferi yaparken devrildi. İddiaya göre vincin bir tarafında bulunan sabitleme ayaklarının açılmadığı ve dengesini kaybeden vincin yan yattığı öğrenildi. Yüküyle beraber yan yatan vincin kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine hemen itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve işçilerin ortak çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye erleri tarafından yaralı halde ambulansa götürülen sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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