(Geniş haber) - Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () AVRUPA'NIN en büyük göçmen kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu belirtilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 25 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Akbar Omar Tawfeeq’in kendisini zengin iş adamı gibi göstererek yaşadığı Ataköy’deki lüks konaklarda güvenlik görevlilerine, alışveriş yaptığı esnafa ve özellikle yakınlarını taşıyan taksicilere yüksek meblağlarda bahşiş verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI ORTAYA ÇIKINCA OPERASYON BAŞLATILDI

Akbar Omar Tawfeeq’in de aralarında bulunduğu suç örgütü yöneticilerin yurtdışına kaçma planı yaptıkları tespit edilince 1 yıldır teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 25 Mayıs’ta İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı.

KAÇAN TEKNEYİ SAHİL GÜVENLİK DURDURDU

Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda kamp malzemeleri, bilgisayar ve cep telefonları, örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda euro ve Amerikan dolarına el konuldu. Muğla Marmaris'te soruşturma kapsamında ‘el koyma kararı’ verilen 8 tekneden 7'si yakalanarak el konulurken, denizde olduğu değerlendirilen ve yeri belirlenemeyen bir teknenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PKK-YPG İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYORLAR

Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin, Irak ve Suriye'de PKK/YPG ile koordineli hareket ettikleri, düzensiz göçmenleri Yunanistan üzerinden İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine götürdükleri tespit edildi.

BİR YILDA 2 MİLYON EURO

Şüphelilerin son bir yılda yasadışı yollardan kaçırmaya çalıştığı göçmenlerden 569'unun yakalandığı öğrenildi. 6 araç ve 6 tekne ile çok sayıda can yeleğine el konulurken şüphelilerin bir göçmenin illegal yollarla yurtdışına sevkiyatı karşılığında minimum 5 bin euro aldıkları, yıllık ortalama 2 milyon euro elde ettikleri belirtiliyor.

ÖZELLİKLE AFGANİSTAN VE IRAKLILAR

Şüphelilerin özellikle daha zor hayat şartlarında yaşadıkları için öncelikle Afganistan ve Irak uyruklu göçmenleri tercih ederek ilk önce Türkiye’ye girişini sağlayıp daha sonra yüksek meblağlar karşılığında öncelikle Yunanistan’a, sonrasında ise İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine kaçırdıkları tespit edildi. Öte yandan uluslararası faaliyet yürüten göçmen kaçakçılarının Yunanistan’daki bağlantıları aracılığıyla aldığı göçmenleri de çeşitli Avrupa ülkelerine yolladığı belirlendi.

ABD’YE YASADIŞI GÖÇ PLANLAMASI YAPIYORMUŞ

Ekiplerin yaptığı ortak geniş çaplı incelemede Iraklı Akbar Omar Tawfeeq’in yakın zamanda Dominik vatandaşı olduğu ve ABD’ye göç etmeye çalışan göçmenler için farklı yollardan rota planlamaları yapmayı sürdürdüğü ve bunların hepsini tek tek planlar halinde hazırladığı ortaya çıktı.

YÜKSEK BAHŞİŞLERLE DİKKAT DAĞITMIŞ

Suç örgütü lideri Iraklı Akbar Omar Tawfeeq’in kendisini zengin iş adamı gibi göstererek yaşadığı Bakırköy Ataköy’de bulunan lüks konaklarda güvenlik görevlilerine, alışveriş yaptığı esnafa ve özellikle yakınlarını taşıyan taksicilere yüksek meblağlarda bahşiş verdiği ortaya çıktı.

TAWFEEQ’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6’sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi Vatan Caddesi’nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak dün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şebeke lideri Akbar Omar Tawfeeq’in de aralarında bulunduğu 4’ü yabancı uyruklu toplam 20 kişi tutuklanırken, 2’si yabancı uyruklu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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