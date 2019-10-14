(Geniş Haber)Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-AVCILAR'da, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Olayla ilgili kişilerin saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyürken, silahlar çekildi, çok sayıda silah sesi duyuldu. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, kavgaya karışanların saklandıkları bir adres belirlendi. Özel harekat polisleri eşliğinde yapılan operasyonda evde bulunan 6 kişi olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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