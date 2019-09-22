(Geniş Haber)Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'nda teknofest yoğunluğu

Beyza GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-

TEKNOFEST'19'un son gününde yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedeniyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde metro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk edildi. Yaklaşık 3 saatin ardından metro saferleri normale döndü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

YENİKAPI'DAN ATATÜRK HAVALİMANI YÖNÜNE SEFER YAPILMIYOR

Metro İstanbul'un yapılan başka bir açıklama da ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında Atatürk Havalimanı yönünden Yenikapı yönüne sefer yapılmakta olup, Yenikapı'dan Atatürk Havalimanı yönüne sefer yapılmamaktadır" denildi.

Metro İstanbul, 21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında 562.230 yolculuk ile hatta ait günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

VATANDAŞLAR METRO İSTASYONU ÖNÜNDE YOĞUN KUYRULAR OLUŞTURDU

TEKNOFEST ziyaretçilerinden Deniz Muhacir, “Gelirken de bayağı yorulmuştuk. Giderken de aynı sırayı bekleyeceğiz bakalım. Şimdi hızlı ilerliyor gelirken daha kötüydü. Sabah biz Yenibosna'dan buraya yürüyerek geldik" dedi.

Yerde oturarak yoğunluğun geçmesini bekleyen Yusuf İsil, “Allah kerim. Elbette döneceğiz. Problem yok, orada gördüğümüz güzellikler bütün yorgunluğumuzu attı" şeklinde konuştu.

Derya Yöntem ise, “Araçla dönecektik. İlk geliş planımız metroydu ama şu şartlarda gördük ki, çok fazla sağlıklı olmayacak. Araçla geldik. O da çok sağlıklı olmadı ama yine de güzeldi. Değdi" diye konuştu.

Ekrem Payan da, “Keşke bilseydik hafta içi gelecektik ama hafta sonuna bıraktık. Hafta sonu hem geliş hem gidiş büyük bir izdiham. Metrodan çıkış da böyleydi. Giderken de böyle. Keşke metrolara ek sefer koysalardı. İstanbul'un hepsi bugün gelmişti sanki. Ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası" dedi.

