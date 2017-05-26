Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN/İstanbul,()- ATAŞEHİR'deki rezidanstaki yaşanan hareketlilik son buldu. Polis, silahlı 1 şüpheliyi ikna yoluyla etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son buldu. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidansın 13. katında Saat 16.00 sıralarında başlayan olay, 5 saat sonra müzakereci polislerin iknaları sonucunda son buldu. Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
(Geniş Haber) Ataşehir'deki rezidansta yaşanan hareketlilik son buldu
Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN/İstanbul,()- ATAŞEHİR'deki rezidanstaki yaşanan hareketlilik son buldu. Polis, silahlı 1 şüpheliyi ikna yoluyla etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son...
26 Mayıs 2017 Cuma 20:52
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