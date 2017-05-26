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(Geniş Haber) Ataşehir'deki rezidansta yaşanan hareketlilik son buldu

Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN/İstanbul,()- ATAŞEHİR'deki rezidanstaki yaşanan hareketlilik son buldu. Polis, silahlı 1 şüpheliyi ikna yoluyla etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son...

(Geniş Haber) Ataşehir'deki rezidansta yaşanan hareketlilik son buldu

Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN/İstanbul,()- ATAŞEHİR'deki rezidanstaki yaşanan hareketlilik son buldu. Polis, silahlı 1 şüpheliyi ikna yoluyla etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son buldu. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidansın 13. katında Saat 16.00 sıralarında başlayan olay, 5 saat sonra müzakereci polislerin iknaları sonucunda son buldu. Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. 

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