(Geniş haber) Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı 

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL - ATAŞEHİR'de bir kereste mağazasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altın alındı.

Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde bulunan bir kereste mağazasında saat 07.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, destek istedi. Olay yerine Ümraniye, Kayışdağı, Dudullu, Kadıköy müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Mağazanın yakınında bulunan bir araç da yangından zarar gördü.

Bir mahalle sakini yangınla ilgili şunları söyledi; "Sabah saatlerinde çıktı yangın. Burası daha önce yeşil alandı. Marangozhane yapıldı burası. Kereste market ama işlem de yapılıyor içeride. Yapıp satıyorlar. Ama burada binalar var, yerleşim yeri var, bir okul var. Büyük bir tehlike arz ediyor. Büyük bir faciayı atlattık. Araçta hasar var. Belki okula atlayacaktı. Belki binaya atlayacaktı. Yaralı ve can kaybı şu ana kadar yok." Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)