(Geniş haber) Ataşehir'de İETT otobüsü çöp kamyonuna çarptı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()-ATAŞEHİR, D-100 karayolunda İETT otobüsü önünde seyreden çöp kamyonuna çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 12.30 sıralarında D-100 karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Metin Üze yönetimindeki 34 TP 7705 plakalı İETT otobüsü, önünde seyreden Ali Balcı yönetimindeki 34 NC 0376 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada İEET otobüsünde bir kişi, çöp kamyonunda ise 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan İETT şoförü Metin Üze, "Araba durmadı. 1 yaralı var." dedi. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)