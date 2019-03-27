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(Geniş haber)-Ataköy'de TIR ve otobüs tren alt geçidine sıkıştı

Ersan SAN/İSTANBUL -BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı. Sıkışan iki araç ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Strasburg Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan...

(Geniş haber)-Ataköy'de TIR ve otobüs tren alt geçidine sıkıştı

Ersan SAN/İSTANBUL -BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı. Sıkışan iki araç ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Strasburg Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tren alt geçidinin altından geçmeye çalışan TIR ve otobüs sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçlar sıkıştıkları yerden çıkarılırken trafik normal seyrine döndü.
(FOTOĞRAF)
 

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