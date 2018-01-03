Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

(Geniş Haber) - Asya Katılım Bankası'nın A grubu hissedarlarına operasyon

Çağatay KENARLI / İSTANBUL,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında; Bank Asya'nın 2015 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinden sonra Mali Suçları Araştırma...

(Geniş Haber) - Asya Katılım Bankası'nın A grubu hissedarlarına operasyon

Çağatay KENARLI / İSTANBUL,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında; Bank Asya'nın 2015 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinden sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK)'a, bankanın A grubu 310 hissedarını incelemesini talep etti. 
MASAK'ın hazırladığı rapor üzerine; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 242 kişi hakkında çeşitli davaların devam ettiğini, bu zamana kadar hakkında hiç işlem yapılmamış 68 kişiyi tespit ederek haklarında gözaltı kararı verdi. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli, Eskişehir, Balıkesir, Malatya, Ankara, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Van ve Kütahya'da düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında 49 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, 17-25 Aralık sonrasında banka hesaplarında artış olduğu ve FETÖ'nün üst yönetimiyle irtibatlarının olduğu ileri sürüldü. 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,