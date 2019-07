(Geniş Haber)Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı

Taylan ERGÜN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-ARANVUTKÖY'de, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden can pazarı yaşandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sazlıbosna'da meydana geldi. Hadımköy'den Arnavutköy yönüne seyreden Salim Kiraz yönetimindeki 35 LUD 596 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen 34 ED 5926 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobildeki 6 kişi sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekileri ile itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 6 kişiyi kurtardı. Kazada can pazarı yaşanırken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Salim Kiraz ise, "Ben Hadımköy'den Arnavuköy'e gelirken karşı yönden gelen araç tali yola çıkmaya çalıştı. Ben de direksiyonu sağa kırdım kurtarmaya çalıştım ama maalesef araca yandan vurdum." dedi.

Görgü tanığı Feridun Sağlam, "İçerisinde 6 kişinin olduğu otomobil ana yoldan tali yola dönüş yapmaya çalışırken karşıdan gelen servis minibüsü otomobile çarptı ne yazık ki. Yaralıları itfaiye çıkardı. Minibüs de boş değildi ama yaralılar sadece otomobildeydi. Arkadaşlar yardımcı oldu, çocukları çıkardılar araçtan. Bu yolda ne yazık ki hız limitlerini aşıyorlar ve kazalar kaçınılmaz oluyor." şeklinde konuştu.

Görgü tanığı İbrahim Emirdoğan ise, "Bu yola bir çözüm bulunmadı. Bu yol devamlı can almakta. Yazık değil mi bu vatandaşlara. Bizim Sazlıbosna Mahallesi'nde en az 20 kişi burada yaşanan kazalarda hayatını kaybetti." diye konuştu.

