(Geniş haber) Ahmet Kural'a toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası

Özden ATİK - Serpil KIRKESER-Hayati ARIGAN / İSTANBUL, () ŞARKICI Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Kural'ı "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kural'ın cezası sabıkası olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması gerekçeleriyle ertelendi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural gelirken; şikayetçi Sıla Gençoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmaya katıldılar.

KURAL'IN AVUKATLARI KEŞİF YAPILMASINI TALEP ETTİ

Ahmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu, "Yargılamanın başından bu yana bize delil sunma imkanı verilmedi. Bu celse tanık dinletmek istiyoruz. Ayrıca olay yerinde keşif talebimiz vardır. Dosyada bilirkişi raporu vardır, rapora göre yandaki evden seslerin duyulmasının mümkün olmadığı yönündedir. Karşı taraf ve şahitleri, duyduk demektedir. Bu durumda mahkemenin önünde iki şık vardır. Birinci şık, bilirkişi raporuna inanıp tüm davaları reddedecektir. İkinci şık, şahide inanıp başka bir hüküm tesis edecektir. Dolayısıyla mahkeme yapacağı keşifle hiçbir bilirkişiye ihtiyaç duymadan yan evden sesin duyulup duyulmadığı gerçeğini keşif yaparak ortaya çıkaracaktır" dedi.

Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise "Müşteki Sıla'nın dilekçesinde 45 dakika boyunca mahkemede ise dinlenip dinlenip bir saat darp edildiğini söylemiştir. Ancak bu arada evden kaçmış şoförünü aramıştır" dedi. Bu sözler üzerine Sıla ve avukatı Rezan Epözdemir gülümsedi. Avukat Sibel Aydın, "Gülemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Avukat Rezan Epözdemir de "Buna siz karar veremezsiniz" diyerek karşı çıktı. Sibel Aydın daha sonra tanık dinletme ve keşif taleplerini yineledi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Ahmet Kural'ın avukatlarının tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması taleplerini reddetti. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatlarından Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi.

"MASUMUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Bunun üzerine hakim, Ahmet Kural'a son sözünü sordu. Ahmet Kural son sözünde, "Olay gecesi evden çıkarken 'Seni bitireceğim' diyen hanımefendinin bunun proje olarak değerlendirdiği, daha sonra yargılamayı bu şekilde devam ettirmiştir. Ailemin, kariyerimin, mesleğimi lekenmesi nedeniyle bana attıkları 'Uyuşturucu kullanıyor' iftirasını kanıtlamak için hem kendisinden, hem benden uyuşturucu testi yapılmasını istiyorum. Kimin masal anlattığı ortaya çıksın. Ailemin evine geldiğinde uyuşturucu kullanmıştır. Kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

TOPLAM 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS VE ERTELEME

Aranın ardından hakim kararını açıkladı. Sanık Ahmet Kural'ı "Tehdit" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi yapan hakim, bu cezayı 7 ay 15 gün hapse indirdi. "Basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kural'ın bu cezası da iyi hal indiriminden 5 ay hapise indirildi. "Hakaret" suçundan ise 5 ay hapis cezası verilen Kural'ın bu cezası da iyi halden 4 ay 5 gün hapise indirildi. Kural toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezalarının ise sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sabıkası olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama süresince mahkemede olumlu kanaat edinildiğinden cezasının şartsız olarak ertelenmesine karar verdi. Öte yandan sanık Ahmet Kural'ın sabıka kaydında belirtilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bu karar kesinleştiğinde mahkemesine bildirimde bulunmasına da karar verdi.

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