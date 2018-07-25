Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

/ geniş haber// Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı 

Alper KORKMAZ - İstanbul - ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar ve grubuna İstanbul Merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda...

/ geniş haber// Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı 

Alper KORKMAZ - İstanbul - ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar ve grubuna İstanbul Merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda  190 kişi gözaltına alınırken 169 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen silahlar bugün basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gösterilen silahlar cephaneliği andırdı. Yapılan açıklamada 17 ruhsatlı 23 tüfek,  65 ruhsatlı 70 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildiği belirtildi.  Silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.  Ele geçirilenler arasında polis telsizlerinin de bulunduğu kaydedildi.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328