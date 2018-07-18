(Geniş haber) Adnan Oktar'a operasyon: 92 kişi adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Enver ALAS / İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 92 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 92'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçirildi. Hastaneye önce kadın şüpheliler getirildi. Kadınların ardından Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi. 92 şüpheliler daha sonra polis araçlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

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