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(Geniş haber) -  ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği

 Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  TÜRKİYE  ve ABD ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden vize krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD'nin İstanbul...

(Geniş haber) -  ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği

 Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  TÜRKİYE  ve ABD ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden vize krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda mesai başladı, konsolosluk önünde vize hareketliği yaşandı. 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar sabah erken saatlerde ABD'nin İstinye'deki İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Başvuru için gelenler, üst aramasından geçirildi, belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı. 
 
"TARİHİN ERKENE ALINMASI GÜZEL OLDU"
Vize başvurusu için ABD Başkonsolosluğu'na gelen Harun Çetin, "Aslında sıradan bir vize görüşmesi oldu. 2019 Ocak ayına almıştık randevumuzu, o tarihe vermişlerdi. İş seyahati dolayısıyla vizeye ihtiyacım vardı. Bu tarihin erkene alınması güzel oldu. İçerideki vize görüşmesi sıradan bir görüşme gibi geçti, olumluydu. Bayağı bir yoğunluk var içeride" dedi.
Vize alamayan kişilerin de bulunduğunu belirten Çetin, "İngilizce eğitimi için, turistik seyahat için giden arkadaşlardan olumsuz cevap alanlar oldu. Genel olarak olumlu bir durum var. Ben bir iş seyahati dolayasıyla gidiyordum. Üç yıldır almak istediğim bir ödül vardı, bu benim için çok önemliydi aslında. Şu anda ben çok mutluyum. 08.45 gibi girdim, 10.15 gibi çıktım. Uzun bir süreç oldu" şeklinde konuştu. 
 
"VİZE ALAMADIM"
Dil eğitimi için vize almak isteyen Alperen Okkala ise "İçeride ilk önce güvenlikten geçtik. Parmak izimiz alındı. Ondan sonra belirli sorular soruldu. 'Ne için gidiyorsunuz? Ne kadar kalacaksınız?' diye. Bunların hepsini güzel açıkladığımı düşünüyorum fakat yine de vize alamadım. Bir gerekçe de sunmuyorlar, sebebini bilmiyorum. Ya ret ya da direkt veriyorlar" diye konuştu. 

"BENCE TURİST VİZESİ YA DA ÖĞRENCİ VİZESİNDE SORUN ÇIKARIYORLAR"
Vize işlemlerinde sorun çıkmadığını söyleyen bir kişi ise, "Benim için kolay oldu çünkü ben G-4 vizesi alıyorum kuyrukta beklemedim. İçeride de çok iyi tepki aldım.  Vizede bir sorun çıkartmadılar ama içeride bekleyenler var. G-4 vizesi diplomatik vize şeklinde. Dünya Bankası'nda çalışıyorum, onun vizesi. Bence turist vizesi ya da öğrenci vizesinde belki sorun çıkarıyorlar" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?  
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki yerel bir çalışanın FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Ekim'de Türkiye'deki tüm Amerikan konsolosluklarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de aynı gece Washington'daki Büyükelçiliği aracılığıyla benzer bir şekilde açıklamada bulunmuş, vize işlemlerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki vize krizi  28 Aralık'ta ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama ile Türk vatandaşlarının vize başvurularında randevu kısıtlamasının kaldırıldığını belirtilerek sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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