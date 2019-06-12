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Generallere yönelik sözler için soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece...

Generallere yönelik sözler için soruşturma başlatıldı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın, televizyon programında, generallere yönelik sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyuruşunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, "1 Haziran 2019’da Akit TV’de yayımlanan programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Murat Alan hakkında, TCK’nın 301’nci maddesi gereğince 'devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık dosyayı, yetkisizlik kararı vererek, Akit TV’nin adresinin bulunduğu İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Alan hakkındaki soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.
 

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