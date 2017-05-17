Genelkurmay eski başkanı Kıvrıkoğlu, madalyalarını müzeye bağışladı

Fatma SAVAŞ İNAL / BOZÜYÜK(Bilecik), () - GENELKURMAY eski başkanı emekli orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu memleketi Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde belediyeye ziyaret etti. Kıvrıkoğlu, kendisine ait madalyalardan 3'ünü Bozüyük Şehir Müzesi'ne bağışladı.

Emekli orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti. Kıvrıkoğlu'nu belediye binası girişinde ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ile belediye meclis üyeleri karşıladı. Kıvrıkoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Bilecik'in kuruluş ve kurtuluşa ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Milet Meclisi kurulduktan sonra, dağınık Türk ordusunun tekrar bir ordu haline gelmesini hazırlayan Birinci İnönü savaşıdır. Ve bu savaş Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir kazanç olmuştur. Londra'da yapılan konferansa sadece İstanbul'dakiler katılırken, bu savaşın başarısı sonucu yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi de davet edilmiştir. Ben her zaman şunu söylerim; bizim yöremiz Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna temel olan bir yerdir. İkincisi Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en büyük katkıyı yapan temel yerlerden birisidir. Bunun çok iyi propagandasını yapmak lazım, bilmeyenlere öğretmek lazım."

3 MADALYASINI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Emekli orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu daha sonra Bozüyük Şehir Müzesi'ni gezdi. Kıvrıkoğlu 14 madalyası arasında bulunan 'Azerbaycan Şeref Madalyası', 'ABD Liyakat Madalyası' ve 'Gürcistan Şeref Madalyası'nı Bozüyük Şehir Müzesi'ne bağışladı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na bağışları ve destekleri için teşekkür ederek ziyaretin anısına teşekkür plaketi sundu.

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