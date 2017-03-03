Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda 15 Temmuz günü yaşananlar

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbenin planlanmasına yönelik ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.

Bu görüntülerde, Genelkurmay Başkanlığı karargah binasının darbeciler tarafından basıldığı ilk anlar yer aldı. Darbeci askerleri komuta eden kişinin ise Kıdemli Albay Fırat Alakuş olduğu görüldü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daha önceki ifadesinde, Fırat Alakuş hakkında 'ürkütücü' tabirini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, ayrıca darbeyi haber alıp, Genelkurmay'a giren sivil vatandaşların koridorda koşuşturmaları ve bu sırada darbeci askerlerin sivil vatandaşlara ateş açtığı görülüyor. Bu askerlerden Tuğamiral Sinan Sürer (beyaz kıyafetli olan) ve Kurmay Albay Gökhan Balcı'nın (sivil kıyafetli) vatandaşlara ateş açtığı görülüyor. Kurmay Albay Mustafa Çiçek ise darbeciler tarafından öldürülen ve yerde yatan bir vatandaşın fotoğrafını cep telefonuyla çekerken görüntülere yansıyor.

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