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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Van'da

Orhan AŞAN/VAN, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geldiği Van'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Van'da

Orhan AŞAN/VAN, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geldiği Van'da askeri birliklerde incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile birlikte akşam saatlerinde Van'a geldi. Askeri birlikte incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Valiliği ziyaret etti. Vali Murat Zoroğlu ile basına kapalı yapılan yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra kentten ayrıldı.

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