Genelkurmay Başkanı Güler'in memleketinde sevinç ve gurur

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in atanması, memleketi Bayburt’ta büyük gurur ve sevinçle karşılandı.

24 Haziran seçimleri sonrası Yeni Hükümet Sisteminde Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın yerine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan Orgeneral Yaşar Güler’in doğduğu Bayburt’un Tuzcuzade Mahallesi’nde büyük sevinç yaşanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in doğduğu mahalle sakinlerinden Dursun Ali Emir, komutanın atamasını duyunca gurur yaşadıklarını söyledi. Emir, "Yaşar paşamız burada Tuzcuzade mahallede yetişmiş, ender, nadide, insanlarımızdan biridir. Kendisi bir Bayburtlu olarak övünç ve gurur kaynağımızdır. Bu da Bayburt’un ne kadar güvenilir, ne kadar emin ellere teslim edildiğini bir nişanesidir. Paşamızla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

‘PAŞAMIZLA GURUR DUYUYORUZ’

Yöre sakini Alim Keşkeş, hemşehrileri Orgeneral Güler’in Genelkurmay Başkanlığı’na atamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürler etti. Orgeneral Güler’le gurur duyduklarını anlatan Keşkeş, "Kentimizde doğan Yaşar paşamızın Türk Silahlı Kuvvetlerinin başına gelmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu durumda doğal olarak onur ve gurur duyuyoruz. Kendisine üstün başarılar diliyoruz. Ayrıca bu atamayı yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.

Necati Baştürk ise iftihar duydukları Organeral Güler’e üstün başarı dileklerinde bulanarak "Yaşar Paşa’dan Allah razı olsun. Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Bizim için iftihar edilecek bir durum. Paşamız Genelkurmay Başkanı oldu, mahallelisi olarak çok mutluyuz. Onu getiren de Allah razı olsun. Komutanımızla tüm Bayburt gurur duymaktadır" dedi.

ORGENERAL GÜLER'İN ÖZGEÇMİŞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yılları arasında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı yaptı. İtalya'daki NATO Güney Bölge Komutanlığında 1997-1999 yılları arasında Muhabere Başkan Yardımcılığı yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi. Tuğgeneral rütbesiyle 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerine atanan Güler, tümgeneralliğinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. 2009'da korgeneralliğe terfi ettirilen Güler, Harita Genel Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilen Güler, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüttü. Güler, 2 Ağustos 2017'de Yüksek Askeri Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. Orgeneral Güler, evli ve bir çocuk sahibi.



FOTOĞRAFLI