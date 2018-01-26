Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet Komutanları Şanlıurfa' da 

ŞANLIURFA,() GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa' ya geldi. Akar ve beraberindeki komutanlar sınırdaki birlikleri denetleyecek.
ŞANLIURFA,() GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa' ya geldi. Akar ve beraberindeki komutanlar sınırdaki birlikleri denetleyecek.
26 Ocak 2018 Cuma 20:25
ŞANLIURFA,() GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, akşam saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa' ya geldi. Akar ve beraberindeki komutanlar sınırdaki birlikleri denetleyecek.
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