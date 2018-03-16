Genelkurmay Başkanı Akar: TSK, en kısa sürede hedefine ulaşacaktır (2) - Yeniden

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Büyük başarıyla devam etmektedir. TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah, en kısa sürede hedefine ulaşacaktır" dedi.

Genelkurmay Karargahı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütü ile mücadele operasyonlarında şehit olan 42 askerin 113 yakını katıldı. Sanatçılar Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun da yer aldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak şehit Alper Kocaman'ın eşi Azize Kocaman, konuştu. Eşinin 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olduğunu belirten Kocaman, "Şehit ailesi olarak eşimle gurur duyuyorum" dedi.

'VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞINA BİR PARÇAMIZI BIRAKTIK'

Genelkurmay Başkanı Akar, törendeki konuşmasına başlarken, katılımları için davetlilere teşekkür etti. Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine çok az rastlanılan destan olduğunu belirten Akar, "Bu büyük destan, Atatürk'ün 'Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' emriyle harekata geçip, vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan kahramanların eseridir. Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın her karış toprağına bir parçamızı bıraktık. Büyük mücadeleler verdik, sayısız badireler atlattık. Bu toprakları kendimize vatan yaptık. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde hareket eden şanlı ordumuzun kahraman şehitlerimizden bizlere kalan bu yüce ruh, bugün teröristle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direniş, Fırat Kalkanı Harekatı ve halan yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıklarının da ilham kaynağı olmuştur" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ, KAHRAMAN ORDUMUZUN DAİMA YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTE'

Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de açıklamalarda bulundu. Harekatın büyük başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Hareket alanında en modern tank, silah, araç ve gereçleriyle mühimmatı, burası önemli, uluslararası hukuka uygun olarak gecikme pahasına diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermeden, etkin bir şekilde kullanan TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır. 103 yıl önce Çanakkale'de destanlaşan ve ardından İstiklal Savaşı'nda kahramanlığını bütün dünyaya bir kez daha gösteren Mehmetçik'e ve ordusuna varını yoğunu vererek, sahip çıkan asil milletimiz, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar ordu- millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin gözbebeği kahraman ordumuzun daima yanında olduğunu göstermektedir."

Genelkurmay Başkanı Akar'ın konuşmasının ardından Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, konser verdi.



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