Genelkurmay Başkanı Akar Şırnak ve Hakkari'de incelemelerde bulundu

ANKARA, () GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet bugün Şırnak'ta 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret eden Orgeneral Akar, beraberindeki heyet ile Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Akçay 6'ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığı ve Yüksekova 3'üncü Taktik Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

