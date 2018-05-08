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Genelkurmay Başkanı Akar'dan, şehit taziyesi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker (25) için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir taziye...

Genelkurmay Başkanı Akar'dan, şehit taziyesi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker (25) için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir taziye mesajı yayınladı. Akar, mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 8 Mayıs 2018 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı kuvvatleri mensupları adına Allah'tan rahmet , kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.
 

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