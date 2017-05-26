'Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması' ikinci kez yapıldı

ANKARA, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Türk Müziğini yaşatmak ve gençlerin müziğe olan ilgilerini canlı tutarak, onlara yeteneklerini sergileme fırsatı sunmak amacıyla 'Sahne Sırası Sende' sloganı ile 'Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması'nı ikinci kez hayata geçirildi. Bakanlığa bağlı 81 ilde faaliyet gösteren 220 Gençlik Merkezi'nden 3 bin 289 gencin başvurduğu yarışmanın 81 il, 7 bölgede düzenlenen il ve grup yarışmaları tamamlandı.

İl Birinciliği, Grup Birinciliği ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilen yarışmada gençler, 'Solo Kız-Solo Erkek Ses ve Solo Çalgı' dallarında yarıştı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Müziği dallarında TRT ve Kültür Bakanlığı repertuarında bulunan eserleri seslendiren gençlere tecrübeli bir orkestra eşlik etti. 14-17, 18-21, 22-29 yaş kategorilerinde yarışan gençler, alanında uzman üniversite öğretim üyelerinin yer aldığı seçici kurul üyeleri önünde performans sergiledi.

7 bölgede Eskişehir, Malatya, Gaziantep, Samsun, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleştirilen Grup Yarışmalarında birinciliği elde eden gençler ise Gençlik Haftası'nda 16 Mayıs 2016 tarihinde Bakanlık Konferans Salonunda Türkiye Finalinde performanslarını sergiledi. Yarışmanın kültür mirasını yaşatma adına önemli bir adım olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ,'Sahne Sırası Sende Türk Müziği Yarışması' ile hem kültürümüzü yaşatmayı hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Çağatay Kılıç , yarışmaya katılan gençlere teşekkür ederek, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz yarışmaya katılımın yüksek olması sevindirici. Bu yarışma ile Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezi üyesi gençlerimiz bir araya geliyor. Onların birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları açısından da önemli. Yarışmaya katılan gençlere, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışma dolayısıyla gençlerden kendilerini iyi yetiştirmelerini isteyen Bakan Çağatay Kılıç , "Sizler sadece bugün için değil, gelecek için ülkemizin, milletimizin ve devletimizin, içinde bulunduğumuz bölgenin de, insanlığın da umudusunuz. Başarıya giden yol öncelikle bazı şeyleri hayal etmekten geçiyor. Çıktığınız yolda yaptığınız işin en iyisini yapmak için çalışın. Bir işi yapmak için yola çıktığınızda onun her açıdan ne olduğunu ve ne olmadığını iyi inceleyin. Onu öğrenmeye çalışın. Çünkü sizin kendinizi geliştirmenizin sonucunda aynı zamanda toplumumuz da gelişecek. Toplum gelişmiş, kendini yetiştirmiş bireylerle bir araya geldiği zaman ülkemiz çok farklı bir şekilde geleceğe taşınabilir" diye konuştu.

Yarışmanın Türkiye Finali'nde 38 ilden 64 yarışmacı genç alanında uzman jüri üyeleri karşısında sahne aldı. Ünlü ses sanatçısı Cengiz Kurtoğlu'nun da onur konuğu olarak yer alacağı finalde dereceye giren gençlere yurtdışı gezisi düzenleneceği belirtildi.

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