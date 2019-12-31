Gençlerin yüzde 18'i, 5 saat WhatsApp kullanıyor

ANADOLU Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, 'WhatsAppiens' (WhatsApp İnsanı) konulu araştırmada gençlerin yüzde 18'inin ortalama 3,5 saatten 5 saate varan bir sürede WhatsApp kullandığının ortaya çıktığını söyledi.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, merkezlerinin dijital dünyanın birçok boyutunu ele aldığını söyledi. Yaptıkları 'WhatsApp İnsanı' konulu araştırma ile ilginç kavramsallaştırma ortaya koyduklarını belirten Prof. Dr. Eraslan, "Neredeyse WhatsApp uygulamasını kullanmayan yok. Tüm dünyada 1 milyarı aşmış durumdadır. Ülkemizde de en çok kullanılan iletişim biçimidir. Araştırmamız ile bunun çeşitli boyutlarını akademik bir bağlamda ele aldık. 5 boyuttan ve 30’a yakın sorudan oluşan bir akademik ölçek geliştirdik. 30 bin kişilik gruba uyguladık. Türkiye’de sosyal bilim alanında tekil olarak yapılan en büyük rakamdır" dedi.

'TÜRDEŞ CİNSİYET GRUPLARI DAHA RAHAT'

Prof. Dr. Eraslan, araştırma içerisinde yer alan bazı sonuçların çok ilgi çekici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin yüzde 18’inin ortalama 3,5 saatten 5 saate varan bir şekilde WhatsApp kullandığını ortaya koyduk. Gençlerin daha çok bilgi edinmek ve eğlenmek amacıyla WhatsApp kullandıklarını gördük. Ayrıca WhatsApp gruplarında atılma oranını sorduk; normal şartlarda baktığımız zaman bir dijital grup ve bu grubun formal ve informal kuralları var. Bu kurallara uymayanların da gruptan atıldığını, gruptan atıldıktan sonra neler hissettiklerini sorduk. 'Aynısını yapma isteği' cevabını aldık. Türkiye'de erkekler daha çok internet kullanmaktadır. Sosyal ağlarda ve böyle yazışma gruplarında homojen gruplarda daha rahat edildiği ortaya çıktı. Örneğin, sadece kadınlardan oluşan WhatsApp grupları. Homojen yani türdeş cinsiyet gruplarında insanlar daha rahat olduklarını ifade etmektedirler."

'GENÇLERİN 4'TE 1'İ WHATSAPP'TA BİR KAZA YAŞIYOR'

Prof. Dr. Eraslan, WhatsApp uygulamasının içerisinde yer alan 'durum' özelliğinin yeni olduğunu belirtti. Bunun sosyal mesaj verme özelliği taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Eraslan, "Kişi telefon hattında olan herkese WhatsApp durumlar ile mesaj verebilmektedir. Bir diğer araştırma konusu, kazalardır. Yüzlerce kişinin olduğu bir WhatsApp grubuna siz bir başkasına atacağınız fotoğrafı, görüntüyü ya da mesajı atabiliyorsunuz. Bunun sonucunda çok nahoş durumlar da ortaya çıkabiliyor. Gençlerin 4'te 1'i WhatsApp'ta bir kaza yaşadıklarını ortaya koymuş. Ayrıca, WhatsApp hilelerini sorduk; büyük oranda 'biliyoruz' şeklinde sonuç ortaya çıktı" dedi.

'WHATSAPP GRUPLARINDA KADINLAR DAHA ÇEKİNGEN'

Araştırma sonuçlarına göre kadınların WhatsApp gruplarında erkeklere oranla daha çekingen olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Eraslan, "Bu anlamda sonuç olarak baktığımız zaman WhatsAppiens (WhatsApp İnsanı) günlük hayatın her aşamasında WhatsApp'ı kullanan, WhatsApp üzerinden kendi kişisel mesajlarını ileten ve bunun üzerine söylem geliştiren davranış biçimi olarak ortaya konulabilir. WhatsApp'ın şöyle bir özelliği de var; insanlar seri şekilde bunu kullanırken 'niçin WhatsApp?'. Çünkü başka uygulamalar da var. Araştırmamızda bunun cevabı ise, yaygın olmasıdır. Biz bu araştırma sonuçlarının yönetici özetini İngilizce diline çevirip, şirket sahibi olan Mark Zuckerberg'e de gönderip, Türkiye'de böyle bir araştırma yapıldığına dair kendisine de bilgi vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.