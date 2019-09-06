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Gençlerin tehlikeli eğlencesi
ANTALYA Konyaaltı sahilinin başlangıç noktası, 'varyant altı' olarak bilinen yere konulan 'Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarısını dikkate almayan gençler, kayaların üzerinden sığ suya atlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi...
GENEL 06.09.2019, 07:47
ANTALYA Konyaaltı sahilinin başlangıç noktası, 'varyant altı' olarak bilinen yere konulan 'Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarısını dikkate almayan gençler, kayaların üzerinden sığ suya atlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından plaja dikilen, üzerinde 'Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazan uyarı tabelasının hemen yanında, kayaların üzerine tırmanan gençler, gün boyu denize atlıyor. Tehlike uyarısını umursamayanlara, kimi zaman yetişkinler de eşlik ediyor. Serinlemek amacıyla buradan denize girenler, eğlence için kendilerini tehlikeye atıyor. Kendilerince en güzel atlayışı yapanı da alkışlayan gençler, birbirini atlamaya teşvik ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından plaja dikilen, üzerinde 'Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazan uyarı tabelasının hemen yanında, kayaların üzerine tırmanan gençler, gün boyu denize atlıyor. Tehlike uyarısını umursamayanlara, kimi zaman yetişkinler de eşlik ediyor. Serinlemek amacıyla buradan denize girenler, eğlence için kendilerini tehlikeye atıyor. Kendilerince en güzel atlayışı yapanı da alkışlayan gençler, birbirini atlamaya teşvik ediyor.
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