Gençleri buluşturan festival

TÜRKİYE'nin dört bir yanındaki 46 üniversiteden İzmir'e gelen gençler, İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen festivalde buluştu. Çadırlarını kurup müzik eşliğinde spor aktivitelerine katılan gençler, festivalin ilk gününde Manga grubunun sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği üç günlük festival hareketli başladı. Konserler ve spor etkinlikleriyle dolu 'İzmir Gençlik Festivali' için Türkiye'nin farklı kentlerindeki 46 üniversiteden gelen 1200 öğrenci, İnciraltı Kent Ormanı'nda çadır kurup dün gün boyunca spor ve oyun aktivitelerine katıldı. Gençler, yerel rock gruplarının mini konserlerinden sonra günü, sevilen müzik grubu Manga'nın unutulmaz konseriyle tamamladı.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali'nin ikinci gününde sevilen şarkıcı Şebnem Ferah Gündoğdu Meydanı'nda üçüncü gününde ise Mor ve Ötesi grubu İnciraltı'nda sahne alacak.

İzmir'de konuk olan öğrenciler için her şey Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiksiz düşünüldü. Sadece çadırlarını getiren gençler için festivalde her şey ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Wi-fi, telefon şarj imkanı, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, gün boyunca atıştırmalıklar, su ve sıcak içecek ikramı, duş ve tuvalet, spor etkinlikleri, kütüphane çadırı ve halı saha gibi olanaklara sahip olan konuk gençler için 24 saat aralıksız güvenlik, görevli personel ve sağlık ekibi görev yaptı. Alanda ayrıca bir itfaiye aracı da hazır bulunduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü takımı da gelen öğrencilere güzel bir evsahipliği sergiledi.

Festivale katılan gençlerden bazılarının düşüncelerini şöyle özetledi:

Egemen Sonugüler -Ege Üniversitesi: "Konservatuar öğrencisiyim, müzisyenim. Festivalde sahne alacak sanatçılar çok özenle seçilmiş. Hepsini çok severim. Çeşitli aktiviteler var ve beklentimiz yüksek. Güzel günler geçireceğiz."

Burak Işık - Ankara Üniversitesi: "Buraya yaklaşık 11 kişilik bir arkadaş grubuyla beraber geldik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel organizasyon."

Rabia Sultan Pekin- Dokuz Eylül Üniversitesi: "İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Beklediğimden çok daha güzel. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir yine farkını konuşturmuş."

Tuğberk Bayraktar- Katip Çelebi Üniversitesi: "Etkinlik çok güzel. Ben bu çadır işini çok merak ediyordum. Bu festival fırsat oldu ben de çadırımı almış oldum. İzmir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

Gülçin Kabakçı -MarmaraÜniversitesi: Her şey çok ince düşünülmüş, çok beğendik. Ben İstanbul'dan geliyorum. Kent yaşamından uzak ama kentin ortasında bir yer. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne biz gençlere değer verdiği için çok teşekkür ederiz."



