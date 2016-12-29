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Gençlere KOSGEB destekli iş kurma fırsatı

ANKARA, () -TÜRK dönerini dünya markası haline getirdiği belirtilen Bereket Döner'in, KOSGEB destekli 'Bereket Durakları' projesinde yer alacak gençleri, kendi bünyesinde kurduğu Döner Akademi’de eğitime tabi tutacak. Gençlerin bu sayede...

Gençlere KOSGEB destekli iş kurma fırsatı

ANKARA, () -TÜRK dönerini dünya markası haline getirdiği belirtilen Bereket Döner'in, KOSGEB destekli 'Bereket Durakları' projesinde yer alacak gençleri, kendi bünyesinde kurduğu Döner Akademi’de eğitime tabi tutacak. Gençlerin bu sayede kendi işlerinin patronu olabileceği belirtildi.

Bereket Dönerin CEO’su Muhammet Nezif Emek, özel sektörün de işsizlikle mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi. Emek, "En az 3 bin gence istihdam sağlamayı hedefleyen projeyi uygulamaya koyduk. Kendi işinin patronu olmayı hedefleyen gençlerimizi Bereket Durakları projesinde görmek istiyoruz. KOSGEB'in büyük önem verdiği projeyi ilk aşamada büyükşehirlerin en hareketli semtlerinde uygulamaya koyuyoruz. Bu projemizi tamamen yerli imkanlarla üretip hayata geçiriyoruz" dedi.

"ÖNCE AKADEMİ SONRA BEREKET DÖNER DURAKLARI"

Bereket Durakları Projesi'nde yer alacak gençleri, Döner Akademi’de eğitime alınacak. Gençlere yatırımcı ve işletmeci vizyonu kazandıran Döner Akademi mezunları, KOSGEB destekli Bereket Durakları'nın sahibi olarak iş hayatına atılacaklar. Bereket Döner, 2017'nin ilk yatırımcı buluşmasını 14 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirecek. 2017 hedeflerini büyüten Bereket Döner'in, yurt içi ve yurt dışı şube sayısını ikiye katlamaya hazırlandığı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

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