Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Gençler, Selfy Fest 17'de buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRK Telekom'un gençlik markası Selfy, 'Selfy Fest 17' kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Birbirinden farklı eğlenceli aktivitelerle '#kurallarısenkoy' mottosuyla gerçekleştirilen Selfy...

Gençler, Selfy Fest 17'de buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRK Telekom'un gençlik markası Selfy, 'Selfy Fest 17' kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.
Birbirinden farklı eğlenceli aktivitelerle '#kurallarısenkoy' mottosuyla gerçekleştirilen Selfy Fest 17, üniversitelileri bir araya getirdi. Ünlü pop rock müzik grubu Gripin'in yanı sıra Deniz Tekin ve Sufle'nin de sahneye çıkacağı festivalde Survivor parkuru kuruldu. Öğrenciler, kırmızı ve mavi takımlara ayrılarak yarıştı. Parkurda birbiriyle yarışacak gençlerden birinci olan, Survivor finalini Kıbrıs'ta canlı izleme fırsatı yakalayacak. Gün boyunca aktiviteleri deneyerek eğlenen gençler, Survivor alanında ter döktü. Etapları başarıyla bitiren yarışmacılar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Festival kapsamında futbol, basketbol, langırt, refleks oyunları, karoeke, sewgay kaykay yarışmaları düzenlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246