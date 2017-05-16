Gençler, Selfy Fest 17'de buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRK Telekom'un gençlik markası Selfy, 'Selfy Fest 17' kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

Birbirinden farklı eğlenceli aktivitelerle '#kurallarısenkoy' mottosuyla gerçekleştirilen Selfy Fest 17, üniversitelileri bir araya getirdi. Ünlü pop rock müzik grubu Gripin'in yanı sıra Deniz Tekin ve Sufle'nin de sahneye çıkacağı festivalde Survivor parkuru kuruldu. Öğrenciler, kırmızı ve mavi takımlara ayrılarak yarıştı. Parkurda birbiriyle yarışacak gençlerden birinci olan, Survivor finalini Kıbrıs'ta canlı izleme fırsatı yakalayacak. Gün boyunca aktiviteleri deneyerek eğlenen gençler, Survivor alanında ter döktü. Etapları başarıyla bitiren yarışmacılar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Festival kapsamında futbol, basketbol, langırt, refleks oyunları, karoeke, sewgay kaykay yarışmaları düzenlendi.

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