Gençler Palandöken Dağı zirvesinde dev Türk bayrağı açtı

Turgay İPEK/ ERZURUM, () - TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi. 3 bin metrede hızı saatte 70 kilometreye varan fırtınaya tutulan öğrenciler, birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalıştı. Tüm zorluklara rağmen zirve yapan gençler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki Dedeman Oteli önünde saat 09.00'da otobüslerle gelen 250 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Erdal Emeç, Atatürk Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Spor Temsilcisi Yunus Emre Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli bir havada başlayıp, zirveye doğru çıkıldıkça yağmur ve fırtınaya tutulan öğrenciler, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ihtiyaç molası veren öğrenciler, giderek hızını artıran fırtınaya tutuldu. Zaman zaman şiddetini artıran fırtına nedeniyle ayakta güçlükle duran öğrenciler, birbirlerine sarılarak destek aldı. Bu sırada yağan yağmur ve fırtınaya rağmen gençler el ele tutuşup Paladöken'in Ejder zirvesine doğru tırmanışa geçti.

19 Mayıs törenlerini zirvede anmak istediklerini söyleyen Yunus Emre Karaca, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu tırmanışları daha yaygın hale getireceğiz. Böylesine anlamlı bir tırmanışta bizi yalnız bırakmayan üniversite gençliğine ve Spor Bilimleri Fakültesine ve Spor Lisesine teşekkür ediyoruz. Bu tırmanışta ülkemizi bölmek isteyen hainlere karşı birlik ve beraberliğimiz ile birlikte Atamıza duyduğumuz saygımızı gösterdik. Zaman zaman yakalandığımız fırtına rağmen zirveye ulaştık" dedi.

Tırmanışa katılan DADAK, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Lisesi'nin öğrencileri Palandöken'in zirvesine çıktıklarında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyarak, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

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