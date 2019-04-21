Genç yeteneklerin lezzet yarışı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - TÜRKİYE Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen 1'inci Gastronomi Festivali'ne katılan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Türk mutfağının birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerinin yapıldığı festivalde genç yetenekler, düzenlenen yarışmada finale kalmak için yarıştı.

İzmir'in Urla ilçesinde, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle 1'inci Gastronomi Festivali düzenlendi. Dün başlayan festivalin ilk gününde lise öğrencileri, mutfakta hünerlerini sergiledi. Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde ise üniversite öğrencileri ile genç şefler yarıştı. Genç yetenekler, Urla Meydanı'na kurulan mutfaklarda, en güzel yemekleri yapmak için ter döktü. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini en iyi şekilde yapmak için yarışan öğrenciler, kendilerini denetleyen şefler aracılığı ile mutfakta tasarruf sağlamanın ipuçlarını da öğrendi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, en güzel yemeği yaparak finale kalmak için ter döken genç aşçılar, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yemek yaptı.

Ege Aşçılar Federasyonu Başkanı Fatih Demir, festivalin, Türk mutfağına sahip çıkmak adına önemli olduğunu söyledi. Gençlerin, kendi yöresel yemekleri ile güzel lezzetleri ortaya koymak için çabaladıklarını aktaran Demir, "Yabancı menşeili ürünlerin kullanılmasına izin vermiyoruz. Gençlerimiz Türkiye mutfağını temsil ediyor. Biz de Türk mutfağına sahip çıkmak istiyoruz. Bunları da gençlere aşılıyoruz. Mutfağımızın hak ettiği noktaya gelmesini istiyoruz. Osmanlı ve Türk mutfağından çok güzel lezzetler çıkıyor" dedi.

'GÜZEL SOĞAN DOĞRADIĞIM İÇİN, AŞÇI OLAYIM, DEDİM'

Festivale katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Eren Yunus Dallı (21), Terkib-i Çeşidiyye ve levrek sarma ile yufka tatlısı yaptı. Dallı, "Bu tür yarışmalara katılmak çok güzel. Ben hep sanatçı olmak istedim. Şarkı söylemek istedim ama sesim kötüydü. Tiyatro yapmak istedim, imkanım yoktu. Sonra baktım güzel soğan doğruyorum. Ben de aşçı olayım dedim" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden katılan Halil Oğulcan Çakır (20) da et sote eşliğinde dana bonfile sarma yaptı. Çakır, menüyü Osmanlı'ya özgü Yalvaç güllacı ile tamamladı. Genelde mutfaktan çıkmadığını söyleyen Çakır, "Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Bu işi de sevdiğim için Akdeniz Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü bıraktım" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Ahmet Cemal Ünver (18) ise Urla'nın vazgeçilmez lezzetlerinden olan enginar yemeği ile yarışmaya katıldı.

Finalistlerin yaptığı yemekler ve tatlılar, şeflere sunulacak. Şefler, yemeğin sunum biçimine, hijyene ve lezzete bakıp, yarışmacılara puan verecek. Yarışmayı kazananlar, altın madalya ile ödüllendirilecek.

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