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Genç oyuncular 'Sen Nesin?'i sahneledi

AVCILAR'da 'Art Niyetliler Tiyatrosu sahnelediği 'Sen Nesin?' isimli oyun ilgi gördü. Selda Özen'in yönettiği, bir çok dizi ve filmde rol alan Özkan Ayalp'in yardımcılığını yaptığı oyun, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür...

Genç oyuncular 'Sen Nesin?'i sahneledi
AVCILAR'da 'Art Niyetliler Tiyatrosu sahnelediği 'Sen Nesin?' isimli oyun ilgi gördü.
Selda Özen'in yönettiği, bir çok dizi ve filmde rol alan Özkan Ayalp'in yardımcılığını yaptığı oyun, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda sahnelendi. Özen ve Ayalp'in yanı sıra 8 yıldan bu yana Avcılar'daki küçük bir sanat atölyesinde tiyatro ile ilgilenen, aralarında İstanbul Üniversitesi ile Aydın Üniversitesi Konservatuvarı ve Müjdat Gezen Sanat Okulu'na devam edenlerin de bulunduğu Buse Doğan, Yağmur Doğan, Armağan Tongunç, Okan Can, Güzel Özdemir, Mert Can Yüceer, Erkan Bağ'ın rol aldığı Aziz Nesin'in yazdığı oyunun kostümlerini Zeynep Ülker hazırlarken, Gülperi Karademir teknik sorumluluğu üstlendi. Selda Özen, yeni, genç, amatör ruhla oynayan profesyonel bir ekip olduklarını, kendilerine destek veren tüm kişi, kuruluşlara ve salon tahsis eden belediyeye teşekkür borçlu olduklarını söyledi.
Son olarak 'Hayatımın Aşkı' dizisinde yer alan ve 'Düzensiz Düzenbazlar' isimli filmin çekimlerini sürdüren Özkan Ayalp, böyle genç ve dinamik bir ekiple birlikte çalışmanın kendisine ayrı zevk verdiğini, bu oyunda rol almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

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