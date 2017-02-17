Genç motosikletli kurtarılamadı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde aynı yönde giden traktöre motosikletiyle arkadan çarpan 17 yaşındaki Samet Sungur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Turgutlu'da E-96 karayolu üzerindeki Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 45 TU 911 plakalı motosiklet sürücüsü Samet Sungur, aynı yönde giden Abdullah Tunca yönetimindeki tuğla yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça olurken, Samet Sungur ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samet Sungur tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde aynı yönde giden traktöre motosikletiyle arkadan çarpan 17 yaşındaki Samet Sungur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.