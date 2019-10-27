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Genç modacının tasarımı gökyüzünde

DÜNYADA ilk kez bir havayolu şirketi tarafından öğrenciler arasında gerçekleştirilen Kabin Ekibinin Kıyafetleri Tasarımı Yarışması'nı kazanan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı...

GENEL 27.10.2019, 11:38
Genç modacının tasarımı gökyüzünde
DÜNYADA ilk kez bir havayolu şirketi tarafından öğrenciler arasında gerçekleştirilen Kabin Ekibinin Kıyafetleri Tasarımı Yarışması'nı kazanan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Eren'in koleksiyonu kullanılmaya başlandı.
Özel bir hayva yolu şirketi yeni kabin ekibinin kıyafetleriyle ilk uçuşunu İstanbul - Belgrad arasında gerçekleştirdi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Eren'e Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Angela Burns eşlik etti.
Eren, aldığı eğitimin kendisine büyük katkı sağladığını, yarışmayla birlikte sektöre adım attığını belirterek, "Tasarımımın birinci olması ve şu anda kullanılması beni çok mutlu ediyor. Daha öğrenciyken bu başarıya ulaşmak gurur verici. Büyük bir projeyle sektöre adım attığım için heyecanlıyım. Tasarımlarım dünyanın birçok farklı havaalanında sergilenecek ve farklı kültürler tarafından görülecek. Çok mutluyum" dedi.  Koleksiyonunu hazırlarken fonksiyon ve tasarımı bir arada tuttuğunu, çocukluğundan beri uçma hayali kurduğunu vurgulayan Eren, koleksiyonunda kağıt uçaklardan esinlendiğini rahatlığı ve fonksiyonelliği ön planda tuttuğunu söyledi.

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