Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Genç kız evine giderken arıların saldırısına uğradı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu. Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş,...
GENEL 02.09.2019, 12:23
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu.
Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.
Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0