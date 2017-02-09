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Genç Devlet Hastanesi çatısı bir haftada ikinci kez çöktü

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'ÜN Genç İlçe Devlet Hastanesi'nin çatısı bir hafta içerisinde ikinci kez çöktü. Geçen hafta yoğun karın ağırlığına dayanamayıp çöken çatıda söküm işlemleri devam eden Genç İlçesi...

Genç Devlet Hastanesi çatısı bir haftada ikinci kez çöktü

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'ÜN Genç İlçe Devlet Hastanesi'nin çatısı bir hafta içerisinde ikinci kez çöktü.
Geçen hafta yoğun karın ağırlığına dayanamayıp çöken çatıda söküm işlemleri devam eden Genç İlçesi Devlet Hastanesi'nde çatı bugün saat 15.00 sıralarında ikinci kez çöktü. Çökme anında çatıdan kopan parçalar hastane yakınından geçen caddeye düştü. Yoldan geçen araçların büyük tehlike atlattığı olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çökmenin söküm işlemleri devam ederken olduğu belirtildi. Açıklamada, "04.02.2017 tarihinde çatıda yüklenici firma vasıtası ile sökme işlemlerine başlanılmıştır. 09.02.2017 tarihinde saat 15.00'da daha önce alınmış güvenlik önlemleri ile söküm işlemleri devam ederken hastane çatısının bir kısmı olduğu yere içe doğru çökmüştür. Bu esnada herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Güvenlik önlemleri arttırılarak söküm işlemlerine devam edilecektir" denildi.

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