Genç dağcılar, buz tutan şelalelere tırmandı

ERZURUM, () - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Üçüncü Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ne katılan dağcılar, Uzundere İlcesi'nde donan şelalelere tırmandı.
Üçüncü Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ne katılan 19 ülkeden 300'e yakın sporcu, gösteri amacıyla Erzurum'un Uzundere İlçesi'nde bulunan ve soğuklar nedeniyle donan şelalelere tırmandı. Dünya'nın en güçlü kadın dağcısı Rus Aleksandra Mentovskya ile birlikte Kırgız Dmitry Grekov, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar, Türk Dağcı Tunç Fındık'ın da katıldığı festivalde genç dağcılar, tırmanışlarıyla nefes kesti.
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