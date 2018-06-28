Gemlik'te dönüşüm için yeni yerleşim alanı belirlendi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, deprem riski taşıyan yapıların dönüşümü için 266 hektarlık arazinin krokisi ve koordinatları belirlendi. Bölgede ilk kazma yıl sonunda vurulacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Kamuoyunda taşınma gibi yanlış bir algı oluşturuldu. Bu çalışma taşınma değil, dönüşümdür. Biz sadece zemini sağlam olan bölgelerde maliyetine konut yapıyoruz" dedi.

Geçen yıl Aralık ayında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında; Gemlik'te deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, 27 Haziran'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenleme, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ilgili yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanun'un geçici 25'inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.

Projeyle ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Bu kararnamede Gemlik'in dönüşümünden bahsediliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüme çok önem veriyor; 2012 yılında bu konuda çalışmalar başladı. Bu anlamda da biz de şu anda Gemlik ilçesinde Manastır mevkisinde bulunan Cihatlı Mahalle'mizde 1400 konut yapıyoruz. Fakat bu 1400 konuta 18 bin talep gelince artan talebi karşılamak için birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Gemlik'in her tarafı zeytin ağacı olduğu için Zeytin Koruma Kanunu'na göre de bu bölgelerde toplu konut yapamıyoruz. Dolayısıyla bu amaçla makilik alanlarda bunu karşılayalım dedik ve bu projemizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettik. Onlar da uygun gördüler ve Aralık ayında bu KHK çıktı" dedi.

Son çıkan Resmi Gazete'deki yönetmelikle de KHK'da belirtilen alanların koordinatlarının belirlendiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aslında yeni bir şey değil. Tabii kamuoyunda taşınma gibi bir algı oluşturdu. Ama bu tamamen bertaraf edildi. Bu şekilde ne bizim ne de bakanlığımızın taşınma düşüncesi yok, böyle bir çalışma da yok. Biz sadece zemini sağlam olan bölgelerde maliyetine konut yapıyoruz. Özellikle dar gelirli ve orta gelirli vatandaşımıza bunları takdim ediyoruz. Ve yine halihazırda merkezde olup da evinin sağlam olmadığını düşünen vatandaşlarımız varsa da bunlara gönüllülük esasına göre takasta bulunuyoruz. Bizim şu anda konut yaptığımız yerler deniz manzaralı, sağlam zeminli ve havası temiz olan yerler olduğu için vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor. Bu kapsamda da buradan daire edinmek için 18 bin dolayında talepte bulunuldu. Yapılan dönüşümdür, bir taşınma değildir. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Şehir yerli yerince duruyor. Yerinde dönüşmek isteyen yerinde dönüşüyor. Yerinde dönüşmeyen insanlar da bu bölgeden konut almak suretiyle güvenli bir yapıya kavuşmuş oluyor."

266 HEKTAR ALAN BELİRLENDİ

KHK kapsamında yeni yerleşim yeri 266 hektar olarak belirlendi. Gemlik ilçesinde Manastır mevkiinde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallelerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden 1400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400'e ulaşacağı kaydedildi.



FOTOĞRAFLI