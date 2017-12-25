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Gemlik'in taşınma krizi KHK ile aşıldı, ilçede sevinç var (4)

ŞEHİR PLANCILARI ODASI'NDAN AÇIKLAMA Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nca, Bursa’nın Gemlik ilçesine özel olarak 696 Sayılı KHK ile çıkan imar düzenlemesine ilişkin açıklama yapıldı. Kurul tarafından yapılan...

Gemlik'in taşınma krizi KHK ile aşıldı, ilçede sevinç var (4)

ŞEHİR PLANCILARI ODASI'NDAN AÇIKLAMA
Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nca, Bursa’nın Gemlik ilçesine özel olarak 696 Sayılı KHK ile çıkan imar düzenlemesine ilişkin açıklama yapıldı. Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gemlik'in iki fay hattının geçtiği ilçe olduğuna dikkat çekilerek, "Deprem açısından riskli bir bölge ve bölge üzerinde konut alanları kadar kimyasal üretim yapan sanayi fabrikaları da mevcuttur. Bununla ilgili 2006 yılında, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanırken, Gemlik merkezi tasfiye edilecek alan olarak belirtildi; ancak bugüne kadar bir gelişme olmadı" denildi.
Şehir merkezinde yapılaşmaya devam edildiği, Gemlik'in taşınmasıyla ilgili planlarda kapsamlı çalışmanın olmadığı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:
"Sadece Cihatlı bölgesinde birkaç hektar alan yapılaşmaya açıldı. Bu çalışmaların yapılırken doğru planlama çalışmaları yapılması gerekmektedir. Kurum görüşleri doğrultusunda, jeolojik etüt raporları hazırlanarak, bölgedeki zeytinlik arazilerin korunarak, hareket edilmesi gerekir. Mevcut Gemlik yerleşiminin ne olacağı hakkında soruların da yanıt bulması gerekir. Amaç, insan odaklı ise sosyal konut politikasıyla ranta tabi tutulmadan, doğru yönetim planı hazırlanmalıdır. Depreme karşı korunma politikası, kimyasal üretim yapılan sanayi alanlarında da üretilmelidir."

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