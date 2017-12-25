Gemlik'in taşınma krizi KHK ile aşıldı, ilçede sevinç var (3)

CHP'Lİ İRGİL: GEMLİK ZEYTİNİ OHAL MAĞDURU OLACAK

Bursa’nın Gemlik ilçesine özel olarak 696 Sayılı KHK ile çıkan imar düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, "Gemlik KHK’sı zeytinliklerin ölümüdür. Zira KHK ile önü açılan betonlaşmayı kontrol edebilecek ve imar rantını durdurabilecek bir iktidar yok" dedi.

Gemlik’te ilçe sakinlerinin deprem riski taşıyan mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi için orman olarak korunmasında yarar görülmeyen yerlerde imarın önünü açan düzenleme KHK ile çıkarıldı. Benzer düzenleme geçtiğimiz haziran ayında Zeytin Koruma Kanunu’nda yapılmak istenmiş ancak zeytinlik alanların yok olma tehlikesi nedeniyle oluşan toplumsal baskı üzerine geri çekilmişti. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Zeytin Koruma Kanunu’nun, KHK ile aşıldığı belirtilerek, "KHK’ları terörle mücadele için çıkardıklarını söyleyenlere soruyorum; Gemlik KHK’sının terörle mücadele ile ne ilgisi var?” dedi.

'SIRADAN BİR KASABAYA DÖNÜŞÜR'

Gemlik’in her tarafının zeytin ağacı olduğu ve bu nedenle alternatif yerleşim alanı bulunamadığı için söz konusu bu KHK’nın zeytin ağaçlarını koruyacağı ve alternatif imar alanları sağlayacağı açıklamalarına da değinen CHP’li İrgil, şu ifadelerde bulundu:

"Bu KHK ile Gemlik’i betonlaştırıp büyütebilirsiniz ama zeytin kıyımından elde edilen ranta engel olamazsınız. Gemlik KHK’sı zeytinliklerin ölümüdür. Zira KHK ile önü açılan betonlaşmayı kontrol edebilecek ve imar rantını durdurabilecek bir iktidar yok. Aksine Gemlik’te inşaat, betonlaşma ve yeni imar alanları için işbirliği var. Zeytin Yasası ile mertçe Meclis’te tartışamayanlar ve kamuoyunun tepkisinden korkanlar, arkadan dolanarak KHK kolaycılığı ile Gemlik’i ranta açtılar. Gemlik halkı kendi büyümesi ve gelişmesi için kararı kendi veremez miydi? Gemlik daha çok inşaata ve binaya kavuşabilir ama zeytinlikler ve doğal güzelliği gidince kim Gemlik’te yaşayacak? Yaptığınız inşaatlarda kim yaşayacak? Zeytin, doğa ve deniz yoksa Gemlik için gelecek de yoktur, sıradan bir kasaba olarak kalır. Önemli olan bina ve nüfus olarak büyümek değil, medeni ve insanca bir kentleşme anlayışı ile gelişmektir. Gemlik’i büyütebilirsiniz ama geliştirmiyorsunuz."