Gemlik, drone ile izlenecek

BURSA’nın Gemlik ilçesi huzur ve güvenin sağlanması için kameralı drone ile izlenecek.Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ilçede kameralı drone sisteminin kullanılacağını söyledi. Kaymakam Karakuş, "İlçemizin emniyetini, asayişini, huzur ve güvenini mükemmel hale getireceğiz. Gemlik İlçemizi dronlarla çok daha huzurlu ve güvenli hale getireceğiz. Hem polisimiz, hem jandarmamız ileri teknoloji kullanımı ile çok daha etkin hale gelecek, suç işlemeyi anında önleyeceğiz, suç işleyenleri de anında yakalayacağız" ifadelerini kullandı.Kaymakam Karakuş, drone ile çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

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