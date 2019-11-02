Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, sanatçı Koray Avcı ile düet yaptı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile düet yaptı.Gemlik Demokrasi (İskele) Meydanı'nda sahne alan Koray Avcı'yı izlemeye binlerce kişi geldi. Meydanın tamamen dolduğu programda Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Neşet Ertaş'ın 'Leylam' adlı eserinde düet yaptı. Sertaslan, Avcı'ya ud ile de eşlik etti.