Gemi ve çarptığı yalı havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluştu. Yalı ve gemi havadan fotoğraflandı.
Ali AKSOYER - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluştu. Yalı ve gemi havadan fotoğraflandı.
07 Nisan 2018 Cumartesi 18:16
Ali AKSOYER - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluştu. Yalı ve gemi havadan fotoğraflandı.
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