Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz (3)

JENERATÖRLE ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANDI

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, dün saat 15.00 sıralarından bu yana elektrik kesintisine neden olan, deniz dibinden giden kablolardaki arızanın tamiri için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, bölgeye jeneratör ile elektrik verilmeye başlandı. Ada merkezinde bulunan 1 trafoya ve Saraylar bölgesindeki 1 trafoya jeneratör ile elektrik verildi.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), ()